PSG's Angel Di Maria celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League group A soccer match between PSG and Real Madrid at the Parc des Princes stadium in Paris, Wednesday, Sept. 18, 2019. — FRANCOIS MORI/AP/SIPA

Ca y est, on connait le top 16 européen. Après la soirée de mercredi, les dernières équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, en février prochain. Avant le tirage au sort, qui aura lieu lundi, on vous résume quels sont les possibles adversaires de Lyon et du PSG en huitièmes. Le PSG, ayant fini premier de sa poule, rencontrera un deuxième. Alors que Lyon, deuxième, aura du mal à éviter un très gros.

Deux choses à savoir avant le tirage: 1/ Lyon et le PSG ne peuvent pas se rencontrer 2/ Ils ne peuvent pas non plus affronter l'autre équipe qualifiée dans la même poule qu'eux

Premiers de poules (les possibles adversaires de Lyon en gras): PSG, Bayern, City, Juventus, Leipzig, Valence, Barcelone, Liverpool

Deuxièmes de poules (les possibles adversaires du PSG en gras): Real, Tottenham, Atalanta Bergame, Atletico, Lyon, Chelsea, Dortmund, Naples

Si Lyon peut rêver de tirer Valence, la seule équipe qui peut sembler à sa portée parmi tous les cadors européens, le PSG peut être lui moins inquiet. Même si le finaliste de l'an passé, Tottenham, a de quoi inquiéter quand même.