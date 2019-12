Lyon et le PSG connaîtront leurs adversaires lundi 16 décembre prochain. — JOHN SPENCER/SIPA

Avec deux clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après la qualif lyonnaise arrachée dans la douleur mardi soir après le match nul contre Leipzig, la France s’en sort finalement pas trop mal cette saison. Reste maintenant à savoir quelles équipes le sort va mettre sur leur route.

ℹ️ Final standings for E, F, G & H...

🤔 Biggest surprise? pic.twitter.com/kCk9s43gK0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019

Le PSG, qui affronte Galatasaray mercredi soir au Parc des Princes, est déjà assuré de terminer premier de son groupe devant le Real Madrid, équipe qu’il ne pourra donc pas affronter en huitième de finale. Si les Parisiens auront la chance d’affronter un deuxième de groupe, il reste quand même du beau linge à choisir parmi Tottenham, l’Atlético de Madrid (ou Leverkusen), Dortmund, Chelsea, Naples et le Chakhtior Donetsk (ou le Dinamo Zagreb ou l’Atalanta).

En terminant deuxième, l’Olympique Lyonnais connaît déjà l’identité de tous ses potentiels adversaires de février. Et forcément, c’est du lourd. Au choix, Liverpool, le Barça, la Juve, le Bayern, Manchester City ou Valence. Le tirage au sort sera effectué lundi et les huitièmes de finale auront lieu les 18-19 et 25-26 février pour les matchs aller, les 10-11 et 17-18 mars pour les matchs retour.