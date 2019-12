32e: Je suis à peu près sûr à 100% qu'il y a hors-jeu de 3 mètres au départ de l'action. Mais comme l'arbitre hésite et ne le siffle pas car la nouvelle règle demande d'attendre, on passe à autre chose et ça fait péno 15 secondes plus tard. Après, Tousart y va comme un bourrin, faut dire ce qui est.