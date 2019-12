Houssem Aour a réveillé l'OL en inscrivant un superbe but dès la reprise. — JEFF PACHOUD / AFP

A la pause, on s’apprêtait à assassiner Rudi Garcia et ses choix, à tacler des starlettes sans envie, à moquer la charrette d’Andersen, la faiblesse du milieu, l’inconséquence de Depay ou l’inefficacité de Dembélé. Et puis, l’OL, passé par tous les états, un temps 4e et éliminé de toute compétition européenne – Benfica ayant dominé le Zénith –, a finalement redressé la barre en seconde période, obtenant face au RB Leipzig un nul synonyme de ticket pour les 8e de finale de la Ligue des champions (2-2).

Une première mi-temps cataclysmique

En conférence d’avant-match, Rudi Garcia avait appelé le public à enflammer le Parc OL et son équipe à mettre de la folie d’entrée de jeu. Si les supporters l’ont en partie entendu, poussant leurs favoris tout au long de la partie, ses joueurs ont en revanche livré une première mi-temps d’une rare indigence. Cueilli à froid par un penalty de Forsberg (9e, 0-1) après une faute de Lopes sur Poulsen, l’OL a sombré à la 33e avec un second penalty de Werner, suite à une charge de Tousart sur Nkunku (0-2). Entre les deux, rien ou presque. Devant des Allemands supérieurs techniquement, les Lyonnais ont offert un festival de maladresses, défensives comme offensives, et de pertes de balles.

Une remontada inespérée

L’OL n’avait inquiété Gulacsi qu’en toute fin de première période, avec une frappe à bout portant de Dembélé sur la barre. Est-ce l’effet du coup de gueule de Rudi Garcia dans les vestiaires ? Toujours est-il que les Gones sont revenus animés de meilleures intentions après la pause. Et la lumière est venue d’Aouar, l’un des rares Lyonnais satisfaisants en première mi-temps. Le petit milieu offensif a sonné la révolte d’une superbe frappe enroulée dans le petit filet (50e, 1-2). Et après plusieurs occasions des deux côtés, dont un énorme sauvetage de Rafael, c’est Memphis Depay, bien meilleur au retour des vestiaires, qui a inscrit le but libérateur à 8 minutes du terme (2-2).

Des Lyonnais à deux visages

Catastrophiques avant la pause, à l’image d’une charnière défensive enchaînant les relances ratées, d’un Tousart hors du coup et d’un duo Depay-Dembélé inoffensif, les Lyonnais se sont réveillés ensuite, gagnant plus de duels au milieu du terrain et enchaînant enfin les combinaisons offensives. Mais il s'en est fallu de peu pour que Leipzig douche les espoirs rhodaniens, avec un sauvetage miraculeux de Marçal à la 85e minute alors que le but lyonnais était grand ouvert et Anthony Lopes battu. Et il faudra montrer autre chose en 8e de finale pour faire mieux que de la figuration et ce, quel que soit l'adversaire.