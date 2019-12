Un petit dernier tour, pour la route. Déjà assuré d'être qualifié pour les huitièmes de finale en tant que premier de poule, le PSG reçoit ce mercredi soir Galatasaray au Parc des Princes sans véritable enjeu sportif. Enfin... si. Ca fait quelques semaines maintenant, grosso modo plus ou moins depuis le retour de Neymar de blessures, que Paris n'avance plus vraiment. Attaque en difficulté, peu de cohésion collective, ce match face à Galatasaray est une belle occasion de bosser un peu tout ça et de retrouver un peu d'allant. Car après, ce sera déjà la fin de l'hiver et des matchs couperets...

>> On se retrouve vers 20h45 pour suivre ce match de gala! A toute