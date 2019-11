La NBA perd un pionnier de la diversité. Le basketteur américain d’origine japonaise Wataru « Wat » Misaka, reconnu comme la première personne de couleur à jouer en NBA​, est décédé mercredi à l’âge de 95 ans, a indiqué l’université d’Utah.

Misaka, né à Ogden (Utah), a joué pour l’université d’Utah, où il a contribué à la victoire de son équipe contre Dartmouth en 1944 en finale du championnat NCAA.

« Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Wat Misaka », a dit Mark Harlan, directeur des Sports de la fac.

Wataru Misaka passed away on Thursday at the age of 95.



🔸 Drafted in 1947 by the Knicks

🔸 NCAA champion (Utah)

🔸 First non-white player and Asian descent player to play in the NBA



