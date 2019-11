Dion Waiters n'en est pas à sa première frasque. — STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un génie de plus en NBA ! Le Heat de Miami a suspendu Dion Waiters pour 10 matchs pour « conduite préjudiciable pour l’équipe », dimanche, après son malaise dû à la consommation d’un bonbon contenant du THC, substance active du cannabis. C’est la deuxième fois de la saison que la franchise de NBA suspend son arrière.

D’après plusieurs témoignages, le joueur aurait ingéré cette substance pour calmer des douleurs à l’estomac, après la victoire de son équipe chez les Suns de Phoenix jeudi. Il aurait alors subi une « crise de panique » dans l’avion qui les emmenait à Los Angeles pour affronter les Lakers, avant d’être pris en charge médicalement à l’atterrissage.

Dion Waiters est tombé dans les pommes en plein vol suite à une overdose de bonbons : sa légende continue de grandir https://t.co/I81tbjUdGd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2019

« Nous sommes très déçus par les actions de Dion cette saison, notamment la situation très effrayante de jeudi soir, et nous sommes soulagés que cela ne soit pas plus grave », a déclaré le Heat dans un communiqué.

Deuxième suspension de la saison

« A plusieurs reprises cette saison, Dion s’est comporté de façon préjudiciable pour l’équipe. Nous sommes fiers de la façon dont nos joueurs ont commencé la saison. Nous attendons de tous nos joueurs, y compris Dion, qu’ils se comportent de la manière la plus irréprochable et qu’ils fassent preuve de professionnalisme et de respect envers leurs équipiers, l’équipe, les supporters et la communauté NBA », ajoute le communiqué.

Waiters a déjà été suspendu lors du premier match de la saison, déjà en raison de sa « conduite préjudiciable pour l’équipe ». Le président du Heat, Pat Riley, citait « de nombreux incidents inacceptables » pour justifier cette suspension. Le joueur s’était notamment plaint de son rôle dans l’équipe sur les réseaux sociaux.

La Ligue interdit la consommation de THC, une politique critiquée la semaine dernière par l’ancien commissaire de la NBA, David Stern. Dans un entretien à CNBC, Stern a appelé à modifier cette règle, la jugeant dépassée.