Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis, a attaqué frontalement les dirigeants de la NBA au sujet de la Chine. — USA Today Network/Sipa USA/SIPA

En voilà un qui a, au mieux, mal compris ce qui est en train de se jouer. Le vice-président américain, Mike Pence, s'est payé les dirigeants de la NBA, jeudi, au sujet de la Chine et de Hong Kong. Alors que la Ligue de basket et ses dirigeants sont sous le feu des critiques chinoises après un tweet du directeur général des Houston Rockets en soutien aux manifestants de Hong Kong, Pence les a accusés de se comporter comme une « filiale » du « régime autoritaire » de Pékin.

« Certains des plus grands joueurs et propriétaires (de franchises) de la NBA, qui exercent quotidiennement leur droit de critiquer ce pays (les Etats-Unis), perdent leurs voix lorsqu’il s’agit des libertés et des droits d’autres peuples », a déclaré Pence dans un discours à Washington. « En se mettant du côté du parti communiste chinois et en faisant taire la liberté d’expression, la NBA se comporte comme une filiale à 100 % d’un régime autoritaire », a-t-il ajouté.

Shaquille O’Neal défend la prise de parole de Daryl Morey sur Hong Kong via @20minutesSport https://t.co/4WaeO3OouL — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 23, 2019

Le vice-président américain s’en est aussi pris avec virulence à l’équipementier Nike, « qui se présente comme un "champion de la justice sociale" », mais qui, quand il s’agit de Hong Kong, « préfère laisser sa conscience sociale à la porte ».

Depuis bientôt trois semaines, une grosse crise diplomatique perdure entre la Chine et la NBA, née d’un tweet de Daryl Morey, le directeur général des Houston Rockets, en soutien aux manifestants de Hong Kong.

La Chine a boycotté les premiers matchs de la saison

Au début de la crise, la NBA avait indiqué dans un communiqué être « profondément déçue par les remarques déplacées » du dirigeant de la franchise texane. Mais depuis, l’institution est entrée dans une bataille diplomatique avec Pékin. Elle a notamment déclaré qu’elle ne s’excuserait pas, qu'elle ne prendrait aucune sanction contre Daryl Morey et qu'elle continuerait à soutenir « la liberté d’expression ».

A la suite du tweet polémique, des entreprises chinoises ont suspendu leur parrainage, ainsi que les négociations des droits de diffusion avec la NBA, qui était alors en pleine tournée asiatique. La télévision publique chinoise CCTV n’a pas diffusé mercredi (mardi soir en Amérique) les matchs d’ouverture de la nouvelle saison de basket aux Etats-Unis. Il s’agit d’un événement inhabituel en Chine, qui compte de nombreux fans de la NBA.