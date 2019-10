James Harden, basketteur vedette des Houston Rockets, a présenté des excuses lundi après un tweet de soutien au mouvement de protestation hongkongais posté par le manager de son équipe et qui a suscité de nombreuses réactions indignées en Chine.

« Nous nous excusons. Nous aimons la Chine. Nous aimons jouer là-bas », a déclaré James Harden en présence de son coéquipier Russell Westbrook lors d’une conférence de presse à Tokyo. « Lutter pour la liberté. Soutien à Hong Kong », avait tweeté vendredi dernier le manager des Houston Rockets, Daryl Morey.

Le message avait ensuite été retiré mais il continuait de susciter l’indignation en Chine et de provoquer des réactions embarrassées aux Etats-Unis. « Je n’avais pas l’intention d’offenser les fans des Rockets ni mes amis en Chine avec mon tweet », a réagi lundi Daryl Morey lui-même, qui se trouvait également au Japon, où son équipe doit jouer deux matchs d’exhibition cette semaine.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA.