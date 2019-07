Photo surréaliste — Twitter

Dans la longue série des Kamoulox​ de la vie, on demande James Harden. Le joueur des Rockets a été interpellé par la police chinoise pour a voir enfreint le code de la route : il roulait à contresens sur un petit scooter électrique dans une zone précisément interdite aux scooters. Les images de la scène sont plutôt cocasses.

Harden was stopped by traffic police since rode a battery car against regulation in shanghai @00rocketgirl @RocketsNationCP @DreamShakeSBN pic.twitter.com/FqLQmkm2WU — 火星迷 (@wangliangzi) June 29, 2019

Harden a tenu à s’excuser publiquement pour cette infraction mineure. « Je voudrais m’excuser pour avoir enfreint les règles de circulation pendant mon tour en scooter aujourd’hui », a écrit le joueur samedi soir sur son compte officiel du réseau social chinois Weibo.

« Ce n’était pas un bon exemple évidemment, mais j’essayais juste de profiter de la ville autant que possible. Merci de votre compréhension et je m’assurerai de respecter les règles la prochaine fois. » Le joueur a précisé avoir « payé l’amende » consécutive à son infraction sans toutefois en indiquer le montant. Les Houston Rockets sont l’une des équipes de basket les plus populaires en Chine, en raison du passage dans leurs rangs du géant chinois Yao Ming, de 2002 à 2011.