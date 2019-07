« L’année dernière, je suis revenu d’un des moments les plus frustrants et déprimants de ma vie. » Dans un message diffusé sur son compte Instagram, le joueur du Heat de Miami est revenu sur son mal-être après une blessure contractée en janvier 2018, qui l’avait obligé à mettre un terme à sa saison. « En revenant de blessure, je ne me sentais plus vraiment moi-même et je ne le semblais plus non plus. J’étais dans l’ombre mentalement et physiquement. »

Revenu sur les parquets moins en forme physiquement, le joueur né à Philadelphie a subi de nombreuses critiques sur son poids. « Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux qui dominent le monde, on s’est moqué de moi, on faisait des blagues, sans savoir contre quoi je me battais tous les jours. » Après plus d’un an sans jouer, Dion Waiters a retrouvé les parquets en janvier 2019 et a disputé 44 matchs (12 points, 2,8 passes et 2,6 rebonds de moyenne).

« Je me suis promis de me bouger le cul et de revenir [au niveau] où j’étais avant ma blessure, écrit Waiters sur le réseau social. Ce n’est pas encore fini. Restez positifs et oubliez les bruits qui viennent de l’extérieur. »

A.H.