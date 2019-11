Lebron James et Luka Doncic ont illuminé la nuit de NBA lors du match Mavericks-Lakers. — RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le duel stratosphérique entre LeBron James et Luka Doncic, tous deux auteurs d’un triple-double lors de la victoire après prolongation des Los Angeles Lakers à Dallas (119-110), a illuminé la soirée de vendredi en NBA.

L’affiche entre les ambitieux Mavericks du duo Doncic/Porzingis et ceux des Lakers, James/Davis, prétendants au titre, promettait d’être spectaculaire. Elle le fut avec plusieurs actions superbes des deux côtés, « alley-oops », dunks en pénétration, tirs lointains, au prix d’un engagement digne des play-offs.

Et ce durant non pas 48 minutes mais 53 puisque les Lakers ont forcé la décision en prolongation grâce au « King », auteur de 8 points après avoir donné une somptueuse passe décisive à la dernière seconde du temps réglementaire pour le trois points égalisateur de Danny Green.

La Lakers au rendez-vous

LeBron a fini avec une ligne statistique impressionnante (39 points, 16 passes, 12 rebonds, 4 interceptions), qui éclipse à peine les 31 points, 15 passes et 13 rebonds de Doncic. Un 10e triple-double à 20 ans à peine, soit bien mieux que Magic Johnson et… James himself, qui n’en avaient réussi « que » sept et cinq, avant leurs 21 ans.

Et pour couronner le tout, c’est la première fois dans l’histoire de la Ligue que deux adversaires réussissent au moins 30 points et 15 passes en triples-doubles. On en oublierait presque qu’Anthony Davis (31 points, 8 rebonds) a aussi contribué à la 4e victoire consécutive des Lakers, qui ont montré qu’ils étaient taillés pour la grande bagarre cette saison à l’Ouest.