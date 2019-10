Souviens-toi l’été avant-dernier. Drafté en 8e position, Frank Ntilikina débarquait à New York. Les Knicks tenaient leur « French Prince » et les espoirs suscités étaient à la mesure de la ville : énormes. Comme cette peinture dédiée au meneur sur la façade d’un immeuble de Manhattan.

Deux ans plus tard, la publicité a été remplacée. Effacée par deux premières saisons moyennes du natif d’Ixelles, en Belgique. Surtout la dernière, durant laquelle, souvent blessé, il n’a disputé que la moitié des matchs de saison régulière (43 sur 82). Pas terrible au moment de rejoindre l' équipe de France, en juillet.

« Il est arrivé en manque de confiance », se souvient le sélectionneur des Bleus Vincent Collet, qui connaît bien le joueur. C’est déjà lui qui l’avait lancé (et révélé) à la SIG Strasbourg, de 2015 à 2017. Et c’est de nouveau sous ses ordres que Ntilikina a retrouvé tout son éclat à la Coupe du monde. Avec, en prime, une performance remarquée (11 points, 3 passes décisives) contre les Etats-Unis dans cet historique quart de finale.

« Là, il a tenté des choses. Ses points, ce n’était pas des paniers de système mais des prises de risques », apprécie le technicien, qui a toujours encouragé Ntilikina à tirer. « On lui répétait déjà à chaque séance quand il était ici !, confirme l’ancienne assistante-coach de la SIG, Lauriane Dolt. En cadets, Frank a fait des sacrés cartons statistiques mais ça a toujours été quelqu’un de très tourné vers les autres. Il les servait d’abord avant de penser à lui. »

Ce rôle de meneur passeur, plutôt que scoreur, alliées à des capacités défensives bien au-dessus de la moyenne, ne l’ont pas empêché de traverser l’Atlantique. Mais pouvait-il ensuite réussir dans une ligue où le jeu offensif est roi ? « Je pense qu’il est parti un peu tôt, répond Vincent Collet. Une petite année de plus en France lui aurait permis de s’aguerrir mais il a été obligé d’y aller. Il n’y a rien à regretter. »

D’autant que le n°11 des Knicks n’a pas forcément perdu son temps. Il n’y a qu’à le regarder pour s’en rendre compte. « Il est beaucoup plus costaud, notamment sur le haut du corps ! En France, ça aurait été compliqué d’arriver à ce résultat en si peu de temps », estime Lauriane Dolt. « Il a changé de morphologie, c’est devenu un bel athlète », résume le sélectionneur des Bleus, qui voit Ntilikina aller « davantage au duel maintenant ». Pour aller plus haut en NBA ?

Après une telle Coupe du monde, les Knicks l’espèrent. « Je pense que David Fitzdale [son coach] a confiance en lui. Il a conscience de tout ce qu’il peut apporter, analyse Chris Iseman, journaliste pour USA Today et NorthJersey.com. Frank Ntilikina peut vivre une grande saison. Il a les qualités pour et est revenu avec beaucoup de confiance. »

Frank Ntilikina said he’s happy and thankful his option was picked up. pic.twitter.com/ENQPP7tlED