Messi et Cavani, amis pour la vie. — Jack GUEZ / AFP

Si avec ça on n’a pas le droit à un petit PSG-Barça de derrière les fagots, on ne comprend plus rien au destin dans le football. A l’occasion d’un match amical entre l’Uruguay et l’Argentine conclu par un score nul (2-2), le Parisien Edinson Cavani et le Barcelonais Leo Messi ont eu une voire plusieurs altercations.

Les choses ont commencé en plein match sans qu’on en connaisse réellement la cause. Selon Olé, El Matador aurait montré les muscles version cour de récré en lâchant à Messi « viens te battre », ce à quoi la Pulga aurait répondu « quand tu veux ». Préparez le pop-corn !

Embrouille entre Cavani et Messi lors du match #ARGURUpic.twitter.com/nGQAWTDxlM — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) November 18, 2019

Cavani dédramatise après le match

Les provocations seraient montées d’un cran dans le couloir menant aux vestiaires avec un début d’altercation entre les deux joueurs avant que la directrice d’école, jouée ce soir-là par le croqueur Luis Suarez. Le monde à l’envers.

Le numéro 9 du PSG a brièvement évoqué l’embrouille face aux médias après la rencontre. « Ce fut un match à frictions, par moments, avec des coups. Ce sont des choses du football sud-américain, a-t-il dédramatisé. Je pense que les deux équipes ont fait de belles choses. Nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons pu jouer un bon football. Après, ça a été un clasico (du foot sud-américain), on sait ce que c’est… ». Ouais, y’a pas à dire, vivement PSG-Barça.