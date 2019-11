Edinson Cavani lors de PSG-Bruges en Ligue des champions, le 6 novembre 2019. — J.E.E/SIPA

En difficulté actuellement au PSG, où il peine à retrouver son niveau depuis sa blessure et doit faire face à la concurrence féroce de Mauro Icardi, Edinson Cavani ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. La tendance veut quand même qu’il s’inscrive loin de Paris, mais a priori pas dès cet hiver, malgré la fin de son contrat en juin prochain.

Son agent, Walter Guglielmone, a évoqué cette situation dans un court entretien au média CalcioNapoli126. On comprend que l’Uruguayen n’a pas encore reçu d’offre de prolongation de la part des dirigeants parisiens, mais que ça n’embête pas plus que ça le joueur et son entourage. « Nous ne sommes pas très inquiets pour la prolongation. Et puis, Edi aura sûrement de nombreuses opportunités, surtout quand il pourra partir gratuitement. Je veux dire, à la fin du contrat. »

L’agent a précisé que son joueur allait « rester » au PSG cet hiver. Pour la suite, il pourrait rebondir en Italie, où il a gardé une très bonne cote, ou en MLS. « Cela dépendra du projet du club. Edi a encore au moins trois ans pour jouer au haut niveau. Il peut jouer dans n’importe quelle grande équipe en Europe », dit Guglielmone, qui confirme aussi la piste Los Angeles Galaxy.