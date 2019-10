Mauro Icardi s'est offert un doublé mardi à Bruges — AFP

Auteur d’un doublé mardi à Bruges, Mauro Icardi est en pleine forme.

L’attaquant argentin concurrence désormais sérieusement Edinson Cavani au poste d’avant-centre du PSG.

Sa jolie performance a été légèrement éclipsée par celle de Kylian Mbappé. Et pourtant, Mauro Icardi est l’autre héros de la soirée du PSG mardi soir à Bruges. Bon OK, il y a aussi Angel Di Maria qui a offert trois passes décisives mais comme notre article est sur Icardi, on revient à nos moutons.

Auteur de deux buts mardi soir en Belgique, l’attaquant argentin a soigné ses stats. Et franchement, elles ne sont pas mal du tout. Avec cinq tirs tentés en trois matchs de Ligue des champions pour trois buts, Icardi a tout de l’instinct du buteur. Si on ajoute à ça deux autres inscrits en Ligue 1 contre Angers et à Nice, l’attaquant reste même sur une série de cinq buts en quatre matchs.

🔥 Mauro Icardi a marqué à chacun de ses quatre derniers matches :



⚽️ vs Galatasaray

⚽️ vs Angers

⚽️ vs Nice

⚽️ vs Bruges pic.twitter.com/mBbXa1EqYv — Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2019

Tuchel ne veut pas prendre parti

Des statistiques qui rappellent celles d’un certain Edinson Cavani. Blessé depuis deux mois, l’Uruguayen, meilleur buteur de l’histoire du PSG, est censé être le titulaire à la pointe de l’attaque parisienne. Sauf qu’Icardi, débarqué en toute fin de mercato, a l’air d’être beaucoup plus qu’une doublure. Mais ne comptez pas sur Thomas Tuchel pour prendre parti. L’entraîneur parisien est ravi de ce problème de riches.

Après le but d'Icardi ce soir Tuchel il va dégager Cavani comme ça :#BRUPSGpic.twitter.com/zu3qr4pYCb — Ça se siffle ça ? (@QPVArsene) October 22, 2019

« Mauro est très fiable pour nous, il marque des buts, c’est super. Il travaille beaucoup, il est très discipliné, il contrôle le ballon et est très intelligent tactiquement. Edi travaille aussi beaucoup quand il joue pour nous. On a la qualité pour jouer sans Edi à ce niveau-là. On a joué aujourd’hui sans Ney, sans Idrissa Gueye. Tout le monde doit se battre pour être titulaire, ça peut changer tous les 3 jours ».

« Le matador de l’équipe c’est Edi », reconnaît Icardi

Revenu de blessure, Cavani était sur le banc mardi à Bruges et a pu assister en live à la réussite de son coéquipier. De là à dire qu’Icardi est le nouveau matador, il y a un pas que l’Argentin ne peut pas se permettre de franchir. « Le matador de l’équipe c’est Edi. On a une très bonne relation », nous a assuré Mauro Icardi à l’issue de la rencontre. Reste à voir comment tout cela va évoluer vu qu’avec le retour de Cavani et la réussite actuelle d’Icardi, la concurrence au poste d’avant-centre parisien va vraiment débuter.