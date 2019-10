20h45: Petit point histoire (nostalgie) avec notre journaliste lillois, qui s'est fait un petit plaisir en passant la frontière pour être présent dans le charmant stade Jan Breydel.

Pour les plus vieux, c’est dans ce but que Zidane et Djorkaeff avaient inscrit deux buts fabuleux en quart de finale de l’Euro 2000 face à l’Espagne. Et c’est au dessus de ce but que Raul avait envoyé son ballon après un penalty raté à la dernière minute #teamvieillesse #BRUPSG pic.twitter.com/MzzHOqUsfo