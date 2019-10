Nacer Bouhanni rejoint Barguil et Quintana chez Arkéa-Samsic

L’équipe cycliste Arkéa-Samsic commence à avoir de la gueule. Après avoir signé le Colombien Nairo Quintana et prolongé Warren Barguil, la formation bretonne vient de recruter le sprinteur français Nacer Bouhanni. Ancien de chez Cofidis, le coureur de 29 ans s’est engagé pour deux saisons.

« Nous savons que 70 % des courses arrivent au sprint, nous devions donc nous renforcer dans ce domaine. Nacer Bouhanni sera notre sprinteur numéro un. Il possède d’énormes qualités. Il a vécu deux années difficiles, il doit reprendre confiance et créer une complicité avec ses lanceurs », a indiqué dans un communiqué Emmanuel Hubert, le manager général d’Arkéa-Samsic.

Après cinq saisons chez Cofidis, Nacer Bouhanni arrive en Bretagne pour remplacer André Greipel, dont le contrat s’achèvera à la fin de l’année. Il aura à ses côtés le sprinteur Thomas Boudat, qui débarque de chez Total Direct Energie.

