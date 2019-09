Le coureur de la FDJ-Groupama Thibaut Pinot, qui avait été contraint à l’abandon lors du Tour de France 2019 alors qu’il gardait toutes ses chances pour la victoire finale, a annoncé jeudi mettre un terme à sa saison. « Je ressens une grosse fatigue générale », a justifié dans un communiqué le coureur de 29 ans, qui avait coupé trois semaines après le Tour de France pour soigner sa déchirure musculaire à une cuisse et n’avait toujours pas repris la compétition.

