Julian Alaphilippe a réalisé un Tour de France exceptionnel — T. Camus / SIPA

Un Tour de France 2019 dans la légende. Pour les amateurs de cyclisme, pour les Colombiens et pour Julian Alaphilippe. Le leader de la Deucenink-Quick-Step est revenu dans une interview à L'Equipe sur son épopée estivale, lui qui a monopolisé le maillot jaune sur la Grande Boucle avant de l’abandonner au profit du futur vainqueur, Egan Bernal.

« Je suis quelqu’un qui va de l’avant, mais c’est vrai que ce Tour marquera ma vie. Je ne l’oublierai jamais. Ça a changé plein de choses autour de moi. Même ici, en Andorre [où il a acheté une maison] mes voisins sont venus me voir, à l’entraînement, on m’encourage », raconte Alaph'.

Et maintenant, les Mondiaux

Après avoir posé son vélo pendant 12 jours, le coureur français reprend sa marche en avant, avec en ligne de mire les championnats du monde 2019 qui se tiendront dans le Yorkshire. « J’en veux toujours plus. J’ai envie de faire un beau Mondial, d’avoir de bonnes jambes pour ma dernière course de la saison en Lombardie. » Et dire que cet homme sort d’une saison où il a déjà gagné Milan-San Remo et La Flèche…