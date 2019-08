Le Belge Evenepoel succède à Alaphilippe au palmarès de la Clasica San Sebastian. — DAVID STOCKMAN / BELGA / AFP

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a remporté en solitaire la Clasica San Sebastian. Le jeune Belge de 19 ans est sorti du groupe de tête à 20 km de l’arrivée avec le Letton Toms Skujins (Trek-Segafredo).

Dans les passages les plus corsés de l’ascension finale du Murgil Tontorra, il a lâché son compagnon d’échappée avant de garder son avance dans la descente et les avenues de Saint-Sébastien pour s’imposer avec 38 secondes d’avance sur Greg Van Avermaet (CCC), vainqueur du sprint du groupe des favoris.

Les deux grands artisans du Tour de France, qui s’est achevé dimanche dernier, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et Egan Bernal (Ineos), n’avaient plus de jus au Pays basque. Le Français tenant du titre a abandonné après 90 km de course alors que le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour, n’a jamais été dans les premiers.