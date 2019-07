Thibaut Pinot n'a pas dit son dernier mot sur le Tour de France. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

La déception et la tristesse de Thibaut Pinot étaient à la hauteur des espoirs de victoire qui l’ont accompagné tout au long de cet incroyable mois de juillet sur le Tour. Dans un très beau documentaire réalisé par les équipes de France Télévision, diffusé dimanche soir à l’issue de l’arrivée sur les Champs-Elysées, on a pu revivre l’épopée du leader de la Groupama-FDJ, non sans avoir les larmes à l’œil après son abandon sur blessure.

🇫🇷 "Avec Thibaut" : au plus près de Thibaut Pinot #TDF2019



▶️ Retrouvez notre reportage complet sur France tv sport : https://t.co/oboiMHqPAM pic.twitter.com/Sw0EoS85g1 — France tv sport (@francetvsport) July 29, 2019

Mais, après avoir un temps évoqué son dégoût et son envie de tout plaquer, lâchant entre deux sanglots un rageur : « C’est fini, on arrête », le Français a très vite retrouvé sa soif de victoire. « Le vélo, pour moi, c’est le Tour », a-t-il lâché en expliquant que les sensations qu’il avait vécues cette année sur la Grande boucle, il ne pourrait plus jamais les retrouver ailleurs.

"Le vélo maintenant pour moi c'est le tour" Et bordel ce regard en disant ça...Il va tous les démolir quand il va revenir. Quel leader, quel charisme.😍#Pinot — RomainP. (@romainPui) July 28, 2019

Alors, avant de se remettre à rêver, on ne peut que vous conseiller de jeter un œil à ce reportage. C’est dur, mais ça vaut le détour.