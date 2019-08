Le vainqueur du Giro 2017 Tom Dumoulin quitte Sunweb pour Jumbo-Visma

Dumoulin quitte la Sunweb — Diego Puletto / SOPA Images/Sipa/SIPA

On n’arrête plus la Jumbo-Visma. En vue sur le Tour de France avec Steven Kruijswijk, troisième du classement général sur les Champs, l’équipe jaune et noire enregistre l’arrivée de Tom Dumoulin​. Le vainqueur du Giro 2017 quittera donc l’équipe Sunweb à la fin de l’année 2019.

« Après un parcours incroyable de huit ans riche en succès, Team Sunweb et Tom Dumoulin vont se séparer à la fin de la saison 2019 », a indiqué la Sunweb dans un communiqué. Quelques minutes après cette annonce, la formation néerlandaise Jumbo a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle souhaite « Bienvenue [à] Tom ». « A partir de maintenant, nous ne nous battons plus les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Ensemble », a écrit Jumbo sur Twitter sans plus de précisions.

We have a dream. So from now on we don’t fight against each other, but with each other. Together. For the same dream. 💛🖤#samenwinnen pic.twitter.com/anA4OwTgjT — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 19, 2019

« Ça fait vraiment mal de partir »

Selon le quotidien De Telegraaf aux Pays-Bas, Dumoulin a signé un contrat pour les trois prochaines saisons avec l’équipe de Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. Forfait cette année sur le Tour de France en raison d’une blessure à un genou, qui l’avait déjà contraint à l’abandon en plein Giro, Dumoulin rejoint avec Jumbo une équipe autrement plus armée que Sunweb pour enfin s’imposer à Paris après sa deuxième place en 2018.

« Après la déception d’avoir manqué le Tour et de me retrouver à la maison dans mon canapé, j’ai commencé à penser qu’un nouvel environnement pourrait être rafraîchissant », explique l’ex-champion du monde du contre-la-montre en 2017. « Ça fait vraiment mal de partir. Mon cœur est ici et nous avons réalisé ensemble de grandes choses dont je suis très fier. J’ai prouvé avec la Team Sunweb qu’il est possible de gagner un Grand Tour avec cette équipe. » Sympa pour eux.