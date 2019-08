Romain Bardet met un terme à sa saison. — jeep.vidon/SIPA

Romain Bardet, qui a ramené le maillot à pois du Tour de France, a annoncé vendredi mettre un terme à sa saison en expliquant avoir besoin de se « régénérer physiquement et mentalement ».

L’Auvergnat de l’équipe AG2R La Mondiale, seulement 15e du Tour de France qui était le but principal de son année, n’a pas atteint ses objectifs durant cette saison sans victoire en 55 jours de course.

"Après quelques jours de réflexion personnelle et d’échanges avec la direction de l’équipe, il m’est apparu évident que j’avais besoin de me régénérer physiquement et mentalement pour revenir plus fort [...]"



« La compétition telle que je veux la pratiquer nécessite de la fraîcheur dans tous les domaines », a déclaré Bardet, qui n’a plus couru depuis la fin du Tour, hormis quelques rares critériums dans le sud de la France.

Des objectifs 2020 à définir

« Je vais profiter des prochaines semaines pour me reposer tout en continuant à m’entretenir physiquement et à définir les contours d’une saison 2020 qui s’annonce d’ores et déjà très excitante », a-t-il ajouté.

Le patron de l’équipe française, Vincent Lavenu, a estimé l’arrêt « nécessaire », après l’analyse de la saison de son leader avec la direction sportive et médicale de la formation : « C’est une décision réfléchie et constructive qui nous permettra de définir avec lui le profil de la saison 2020 et ses objectifs qui seront, comme toujours, élevés. »