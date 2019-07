Lancer le diaporama Thibaut PINOT (FRA) pictured after the Tour de France cycling race fourteenth stage over 117,5 kilometers (73 miles) with start in Tarbes and finish at Tourmalet, France, Saturday, July 20, 2019. — JEPPVIDON/SIPA

On ne peut plus se le cacher : on y croit désormais à mort. Un Français en jaune sur les Champs-Elysées, le premier depuis Bernard Hinault en 1425 (ou à peu près), c’est une réelle possibilité entre Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot. Et si le premier a donné des signes de fatigue en haute montagne alors qu’arrivera en fin de semaine prochaine le triptyque des Alpes, le second semble, lui, dans la forme de sa vie. Suffisamment en tout cas pour que Romain Bardet, l’autre grand grimpeur français, le voit remporter le Tour.

« Pinot va gagner, explique-t-il à l'Equipe. Je pense qu’il a magnifiquement bien préparé les choses depuis de nombreuses années. En silence, mais très consciencieusement. C’est vraiment en train de payer. Dans l’ordre des choses, il va gagner. »

Interrogé sur son cas personnel, lui qui a explosé au général sur l’étape du Tourmalet, le Français avoue une certaine « lassitude » par rapport à sa préparation, notamment. « Cela fait six ans que j’ai sensiblement le même programme, que je fais des saisons de février à octobre, que j’empile les charges et que je me crois toujours plus résistant, précise l’Auvergnant. L’an prochain, je changerai de programme. C’est sûr à 100 %. Il y a trop de déjà-vu, trop de rationnel. Et ce n’est pas ça, le cyclisme. Je n’aime pas parler de zone de confort, je sais trop les efforts que je fais au quotidien pour être performant, mais oui, il y a une lassitude. »