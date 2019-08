Un cycliste. Illustration. — Free-Photos

Un cycliste suisse a accompli l’exploit de parcourir seul 16 pays en six jours en ne se reposant que très peu, rapporte le site 7sur7.

Stéphane Cand a parcouru plus de 2.200 km soit plus de 300 km par jour. Le périple de l’athlète de 47 ans a démarré le dimanche 11 août en République tchèque. En ne dormait qu’entre trois à quatre heures par jour, il a traversé la Slovaquie, la Serbie, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, l’Italie, le Liechtenstein, l’Allemagne, la Suisse, la France, le Luxembourg, la Belgique, mais aussi les Pays-Bas. Samedi, il s’est arrêté à la frontière à Mouland, à 13h10.

Le quadragénaire originaire du Canton de Fribourg (Suisse​) bat ainsi le record jusqu’alors détenu par le polonais Marek Dzienisiuk qui avait parcouru 14 pays en sept jours. L’athlète s’est préparé en amont avec un médecin avant son départ. « Je ne devais manger que du salé en roulant et, après des tests, je savais qu’avec 02h30 de sommeil, c’était suffisant pour rouler le reste de la journée », a expliqué le Suisse.

Voyager et prendre du plaisir

« Je suis passé par tous les éléments météorologiques. Il faisait 44 degrés en Hongrie et parfois seulement trois degrés dans les descentes de cols. J’ai cru ne pas y arriver mais je suis très content, c’est mon plus bel exploit même si le but était avant tout de voyager et prendre du plaisir. Je suis surpris, je viens de me rendre compte que je l’ai fait en six jours au lieu de sept », s’est réjouit Stéphane Cand auprès de DH.be. Le cycliste admet avoir connu quelques moments de doutes et des difficultés, notamment une crevaison, des contraintes itinéraires en raison de travaux.

L’homme qui parcourt chaque jour 140 kilomètres à vélo pour se rendre sur son lieu de travail s'est déjà fixé un nouveau défi pour l’année prochaine. Il envisage de traverser l’Europe en partant du Cap Nord (Norvège) pour gagner le sud de l’Espagne. Il projette aussi parcourir toutes les capitales de l’Europe. Le Guinness doit étudier tous les éléments du dossier de Stéphane Cand avant de valider son record.