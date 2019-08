Le virage sud du stade Vélodrome. — SYLVAIN THOMAS / AFP

« Algérie » en vert sur un fond blanc. Voici le tifo proposé par le club de supporters du virage sud, les South Winners, lors de l’entrée des joueurs de l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome, pour la reprise de la Ligue 1, samedi, contre Reims.

« C’était une sorte de comparaison. L’Algérie a gagné, on veut qu’ils gagnent aussi donc c’était un moyen de dire, soyez des hommes comme les Algériens et gagnez », confie un membre des South Winners à 20 Minutes.

« On est dépité »

Un message qui n’est visiblement pas passé, les olympiens se sont inclinés 2 buts à 0 à l’issue d’un triste match. « On est dépité, c’est presque pire que l’année dernière. Il n’y a pas d’attaque, Payet ne jouait pas à sa place. On en peut vraiment plus d’Eyraud et de ses choix. Et le plus dur est à venir avec un déplacement à Nantes, je leur souhaite bon courage », se désole déjà ce supporter.

Quant à la couleur verte pour « Algérie », quelques semaines après la polémique du sponsor Uber Eats en vert sur le maillot ? « Le drapeau est vert, donc on l’a fait vert. On n’a pas réfléchi à la couleur, même s’il avait été rose, on l’aurait fait rose », en plaisante le Winner.