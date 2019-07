FOOTBALL L'Egypte a été surprise par l'Afrique du Sud et le Cameroun par le Nigeria

Samedi de folie sur la CAN 2019, qui a perdu coup sur coup le pays hôte, l' Egypte et le tenant du titre, le Cameroun. Les coéquipiers de Mohamed Salah se sont inclinés 1-0 contre l' Afrique du Sud​ tandis que les Camerounais échouaient contre le Nigeria (2-3).

Dominés dans l’impact et dominés tout court, les Pharaons se sont assez logiquement inclinés, cloués par la vitesse de Thembinkosi Lorch à la 85e minute. Mohamed Salah n’a rien pu y faire, on a d’ailleurs plus vu le gardien egyptien que la star de Liverpool dans ce 8e de finale. Dans la foulée de la défaite, le président de la fédé égyptienne a viré le sélectionneur Javier Aguirre avant de démissionner.

Pour le Cameroun, la Ligue 1 n’a pas suffi

Clinton Njie et Stéphane Bahoken ont beau avoir inscrit leur nom au tableau d’affichage, samedi, c’est bien le Nigeria qui est sorti victorieux du choc des 8es. un doublé d’Ighalo et un but d’Alex Iwobi ont eu raison du tenant du titre.

« Je suis déçu évidemment et je ressens aussi de la colère parce nous avons été un peu crispés par moments, mais je dois souligner que les joueurs ont fait tout ce qu’ils pouvaient aujourd’hui, mais ça n’a pas été suffisant », a réagi le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf.