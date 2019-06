Romain Salin évoulait depuis 2017 sous les couleurs du Sporting Portugal. — Armando Franca/AP/SIPA

Formé au Stade Rennais avec qui il a remporté la Gambardella en 2003 aux côtés de Yoann Gourcuff et Jacques Faty, le gardien de but Romain Salin, 34 ans, vient de s’engager pour deux saisons avec les Rouge et Noir.

Après une pige d’une saison à Guingamp en 2016, il évoluait depuis sous les couleurs du Sporting Portugal où il était en fin de contrat. C’est d’ailleurs en terre lusitanienne que le natif de Mayenne a effectué la plus grande partie de sa carrière, portant le maillot de Rio Ave ou du Maritimo Funchal.

Koubek ciblé par Porto

« Il remplit tous les critères que nous recherchions au poste de gardien numéro 2. Performant sur le terrain, très grand professionnel, il a également acquis une solide expérience qu’il pourra transmettre au sein du vestiaire », a indiqué Olivier Létang, président du Stade Rennais.

De retour en Bretagne, Romain Salin arrive donc comme doublure de Tomas Koubek qui, pisté notamment par Porto​, pourrait quant à lui prendre le chemin inverse.