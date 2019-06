Le RC Lens rêve de revenir en Ligue 1 — F.Launay/20 Minutes

Les recruteurs du RC Lens ne doivent pas coûter beaucoup au club en frais de déplacement. Alors que le Racing a déjà bien avancé sur son recrutement pour la saison prochaine en Ligue 2, on constate que le club sang et or se sert beaucoup chez son voisin valenciennois. Sur ses sept premières recrues, trois jouaient à Valenciennes la saison dernière.

Ce mercredi, le Racing a ainsi officialisé le transfert de Gaëtan Robail. Si l’attaquant appartenait au PSG, il évoluait depuis deux saisons au VAFC où il a brillé et tapé dans l’œil de son club formateur qui l’a fait revenir au bercail.

« L’axe Valenciennes-Lens fonctionne décidément très bien en ce moment »

La veille, c’est la signature du gardien Thomas Vincensini qui a été annoncée. Enfin, le 12 juin, le milieu offensif Tony Mauricio a été transféré dans l’Artois pour un million d’euros. « L’axe Valenciennes-Lens fonctionne décidément très bien en ce moment », constate Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens.

Pas sûr que cela réjouisse les supporters valenciennois frustrés de voir leurs anciens joueurs rejoindre le rival régional en Ligue 2.