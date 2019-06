Le secteur le plus actif du stade Bonal n'a donc plus de siège pour la sécurité de ses supporters, toujours debout à cet endroit. — Facebook Tribune Nord Sochaux?.

Sochaux et Nancy ont d’ores et déjà indiqué vouloir faire appel de la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion. Et pour cause : la DNCG, alias le gendarme financier du foot, a décidé de rétrograder les deux clubs en National 1, a indiqué mercredi soir la Ligue.

Nancy, 14e de Ligue 2 à l’issue de la saison, et Sochaux, 16e, avaient obtenu leur maintien sportif sur le terrain. Les deux clubs n’ont cependant pas réussi leur passage devant la DNCG. Les clubs rétrogradés administrativement ont six jours pour faire appel après notification de la décision.