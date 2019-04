Andy Delort lors de Strasbourg-Montpellier à la Meinau, le 20 avril 2019. — Elyxandro CEGARRA/SIPA

Andy Delort va-t-il bientôt jouer pour les Fennecs ? C’est bien son ambition, en tout cas. L’attaquant de Montpellier a entamé depuis deux mois les démarches pour obtenir la nationalité algérienne, rapporte L'Equipe. Le joueur, qui possède des origines de Mostaganem (sur la côte, à l’est d’Oran) par son grand-père et sa mère, a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux.

Delort, 13 buts et 7 passes décisives cette saison en Ligue 1​, pourrait même disputer la CAN dès cet été (21 juin au 19 juillet en Égypte) si son dossier est bouclé dans les temps. Et si le sélectionneur aglérien Djamel Belmadi veut de lui. L’ancien joueur de l'OM aurait fait superviser l’attaquant à diverses reprises, mais ne s’est pas encore exprimé sur ses intentions.