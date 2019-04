FOOTBALL On sent que l'ancien coach du PSG commence à trouver le temps long

Laurent Blanc assiste au match entre Bordeaux et Rennes, le 17 mars 2018. — NICOLAS TUCAT / AFP

Mine de rien, cela va faire trois ans que Laurent Blanc n'a plus de club. L'ancien entraîneur du PSG a toujours dit qu'il n'était pas pressé, qu'il n'irait que si le challenge était vraiment intéressant, c'est-à-dire au moins autant que celui proposé par Paris. On sent que ça le démange de plus en plus, tout de même.

Invité de l'émission «Omar c'est foot», sur beIN Sport, jeudi soir, Blanc ne s'est pas caché. «Je veux recommencer à entraîner. En France? Pourquoi pas en France. On peut faire des choses intéressantes. Le seul problème, c'est que Paris écrase tout.»

⚽ #OCF

💥 Laurent Blanc va-t-il entraîner l’OL la saison prochaine ? Sa réponse au micro de beIN SPORTS !

👉 "Je n’ai pas été sollicité par Lyon" pic.twitter.com/xKAaqDiBkH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2019

Difficile de lui donner tort. La porte n'est toutefois pas complètement fermée pour l'OL, où son nom a été cité ces derniers jours pour remplacer Bruno Genesio. Alors, intéressé Lolo? «Je n'ai pas été sollicité par Lyon», a-t-il répondu. Avant d'ajouter quelques secondes plus tard: «Pour l'instant».