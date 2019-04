INDISCRETION Laurent et son fils Thomas ont remporté un concours… Ce samedi soir, ils dormiront au sixième étage du Vélodrome, dans une chambre spécialement aménagée

Laurent et Thomas vont dormir au sixième étage du Vélodrome. — J. Saint-Marc / 20 Minutes

Le père, Laurent, « a l’impression d’être dans un rêve. » Le fils, Thomas, « se demande quand il va se réveiller. » Leur rêve ? Dormir, précisément, au stade Vélodrome. Ces deux supporters de l’OM, qui vivent à Rouen, ont remporté un concours organisé par le YouTubeur Bengous et par Orange. Ils vont être les premiers supporters marseillais autorisés à dormir au Vélodrome.

Une petite chambre leur a été aménagée au sixième étage de la tribune Jean-Bouin, près de la terrasse Orange, d’où ils suivront le match, entre les commentateurs et à proximité d’un baby-foot connecté (qui mesure la vitesse des frappes et propose des ralentis, oui oui…)

« C’est ma maison, mais je ne dors pas là ! »

« Pour moi, en tant que Marseillais, l’Orange Vélodrome, c’est ma maison, sourit Bengous. Mais moi, je ne dors pas là ! On aimerait tous kiffer avec son père ou avec son minot un moment pareil… Ça fait plaisir de leur donner le sourire. »

Les deux fans de l’OM ont, effectivement, l’air ravi. « Je suis fan de l’OM depuis que je suis tout petit et j’ai transmis ça à mon fils, raconte Laurent, 45 ans. On a vu passer le concours sur Internet, mon fils a insisté : "Papa, on s’inscrit !" Je pensais qu’on ne gagnerait jamais… J’ai eu du mal à y croire jusqu’à ce matin ! »

Ils se réveilleront, ce dimanche matin, presque seuls dans un Vélodrome déserté. Seul un agent de sécurité passe la nuit sur place, au cas où.