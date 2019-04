Neymar — Karim JAAFAR / AFP

Neymar a retrouvé comme prévu les terrains d’entraînement mercredi. Mais on ne s’enflamme pas. Le club l’avait annoncé la veille : ces tests avec ballon sur la pelouse du Camp des Loges étaient planifiés, et le Brésilien devra encore effectuer un bilan médical et radiologique complet dans une quinzaine de jours.

Neymar est absent depuis dix semaines et une blessure au pied contractée lors d’un match de Coupe de France contre Strasbourg. Thomas Tuchel​ a assuré qu’il préférait ne pas mettre de pression sur son joueur mais il se murmure que celui-ci viserait un retour pour la finale de la Coupe, si Paris venait à éliminer Nantes mercredi soir.