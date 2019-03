Antoine Griezmann déçu. — Capture d'écran RMC Sport

Antoine Griezmann semblait complètement sonné. Battu 3-0 avec l’Atlético sur le terrain de la Juventus, l’international français voit son parcours européen s’arrêter dès les huitièmes de finale, malgré une magnifique partition livrée au match aller (2-0).

Problème pour les Madrilènes, Griezmann n’a pas réussi à être aussi influent dans le jeu, mardi soir. Interrogé à l’issue de la rencontre, c’est un Antoine Griezmann, complètement désabusé, qui a essayé de comprendre comment il aurait pu éviter un tel désastre.

💬 La grosse déception d'Antoine Griezmann après l'élimination de l'Atlético par la Juventus (3-0) : "Je me sens un peu coupable".#JUVATL #ChampionsZone pic.twitter.com/PW0ZkzedYY — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2019

« On savait que ça allait être compliqué. A l’aller, on avait fait le match parfait. On n’a pas refait le même match. Contre ces équipes, on le paie tout de suite. Il faut continuer en championnat et on verra l’année prochaine. Je suis déçu. J’aurais peut-être dû rentrer plus dans le jeu, toucher plus le ballon comme à l’aller, amener le match à mon rythme. Je me sens un peu coupable. Il faudra revenir. J’y crois encore. Je crois en ce club. On fera tout. »

En attendant, les Colchoneros n’ont plus que le championnat à jouer cette saison. Mais même là, ça devrait être compliqué : ils comptent sept points de retard sur le Barça à onze journées de la fin.