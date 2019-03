Deux buts à remonter, ça peut paraitre beaucoup. Mais l'histoire récente nous a appris à nuancer (n'est-ce pas le PSG?), surtout quand on s'appelle la Juve. On rappellera cet incroyable retour malgré l'élimination face au Real Madrid l'année dernière, par exemple. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas CR7 côté Juve. Autant dire que malgré la belle victoire au match aller de l'Atletico Madrid (2-0), avec un super Griezmann, rien n'est fait avant ce match retour. Et on imagine un sacré match pour ce retour, dont on va se régaler tous ensemble.

Soyez là avec nous à partir de 20h55 pour suivre ça...