Le Nîmes Olympique. — Franck LODI/SIPA

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), saisi par le club gardois, a confirmé ce vendredi le report du match de Ligue 1 entre Nîmes et Rennes. L’organisme a approuvé la décision de la Ligue de football professionnel de repousser le match comptant pour la 27e journée de L1, qui devait initialement se jouer samedi.

C’est le stade Rennais,​ qui avait demandé ce report, afin, officiellement, de préparer au mieux son huitième de finale de Ligue Europe contre Arsenal.

« Un bon match face à Arsenal »

Une décision qui n’avait pas du tout plu au staff du Nîmes Olympique, qui l’avait contestée. Lundi, dans un communiqué, le club regrettait le report du match. « Soutenu par la préfecture […] pour que la rencontre se déroule samedi comme initialement prévu, le club n’a pas eu gain de cause et ne comprend pas cette décision qui va bouleverser une fois de plus le calendrier et remet en cause le principe d’équité sportive. »

Mais le feuilleton n’est peut-être pas tout à fait terminé : le club de football du Gard a annoncé qu’il allait désormais se tourner vers le tribunal administratif. Fair-play (ou ironique ?), le Nîmes Olympique a tout de même souhaité à Rennes « un bon match face à Arsenal ». La date à laquelle se jouera le match sera communiquée ultérieurement. Et les modalités de remboursement pour les supporters qui avaient payé leur place, aussi.