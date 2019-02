Plus de deux semaines après la disparition dans la Manche de l'avion transportant Emiliano Sala et David Ibbotson, les sauveteurs se lancent mardi dans un nouveau défi : tenter de « récupérer le corps » repéré la veille dans l’épave de l’appareil, à 68 mètres de fond.

Depuis dimanche en effet, la carcasse du Piper Malibu qui emmenait l’ex-attaquant nantais dans son nouveau club de Cardiff est localisée. A l’endroit même où l’avion avait cessé d’émettre, dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey.

