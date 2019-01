Vol au dessus d'un nid de Scousers. — Oli Scarff / AFP

Le temps passe, passe, passe et pas beaucoup de choses ont changé… Au PSG​, la fameuse chanson des Neg' Marrons pourrait être réadaptée. Toujours à la recherche d’un numéro six, pour pouvoir affronter plus sereinement Manchester United en Ligue des champions, le club parisien n’arrive pas à finaliser ses pistes. Plusieurs sources annonçaient la signature de Leandro Paredes comme acquise, en fin de semaine dernière. Qui aurait pu s’imaginer que le temps se serait si vite écouler, mais le milieu de terrain argentin n’a toujours pas signé.

Alors, les supporters parisiens se remettent à penser à Idrissa Gueye, une autre piste lancée par l’état-major parisien. Sauf que, là aussi, il y a problème. Les Toffees ne veulent pas le libérer : « Nous avons rejeté l’offre, a indiqué l’entraîneur du club Marco. Silva C’est un joueur très important pour nous. Pour que des clubs achètent nos joueurs, il faut qu’ils offrent ce qui correspond à la valeur du joueur. »

Selon plusieurs médias britanniques, le PSG a proposé 21,5 millions de livres, soit environ 25 millions d’euros, pour s’attacher les services de l'ancien milieu de terrain de Lille. Insuffisant, donc. « D’un point de vue technique, c’est un joueur très important pour nous et un joueur que nous ne voulons pas perdre en ce moment. Il semble vraiment difficile qu’il se passe quelque chose sur le marché maintenant pour nous », a ajouté Silva. Allez, hop, on continue de chercher.