Neymar — FRANCK FIFE / AFP

La question n'est presque plus de savoir si Neymar pourra jouer le match aller face à Manchester United, mais s'il sera rétabli à temps pour le retour (le 6 mars). Blessé au 5e métatarse du pied droit, celui-là la même qui lui avait fait rater toute la fin de saison passée, Neymar souffrirait d'un nouveau trait de fracture, selon une information du Parisien.

Information non confirmée par le coach Thomas Tuchel, qui n'a pourtant pas caché son inquiétude en conférence de presse après la victoire face à Rennes. « Cela va être super difficile que Neymar joue avec nous contre Manchester United », a-t-il expliqué. « C'est encore trop tôt pour parler d'une date de retour parce qu'on doit attendre la réaction de "Ney" au traitement et aux soins pour (avoir une connaissance de son absence) plus précise ».

De son côté, RMC Sport affirme déjà que le joueur est forfait pour le match aller, ayant lieu dans douze jours, alors qu'il peut à peine poser le pied par terre à l'heure actuelle. Une opération serait même envisagée si les solutions thérapeutiques actuellement administrées se révèlent sans effet. Bref, on est pas prêts de revoir Neymar.