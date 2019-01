Tuchel à deux doigts de daber quand il aura un milieu de terrain. — FRANCK FIFE / AFP

Se déplacer à Old Trafford le 12 février avec un milieu de terrain Marquinhos-Daniel Alves, ce n’est clairement pas du tout le souhait de Thomas Tuchel, qui doit faire face à la blessure de Verratti et la mise à l’écart de Rabiot. Pourtant, alors que le mercato boucle dans trois jours, le coach allemand ne devrait pas écarter cette possibilité. Depuis le début du marché des transferts hivernal, l’ancien coach du BVB attend toujours sa sentinelle, celle qui viendra chatouiller les chevilles de Paul Pogba sur le pré anglais. Frenkie de Jong ayant déjà signé à Barcelone, l'Argentin Leandro Paredes devait, à coup sûr, venir renforcer l’effectif parisien.

💬 Thomas Tuchel sur l'arrivée de Paredes : "Je l'attends depuis quelques jours. Chaque jour il n'est pas là. Je l'ai cherché dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kiné (...)" 😅 pic.twitter.com/bhYXFnTixl — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 27, 2019

Annoncée comme acquise, la signature du joueur du Zénith Saint-Pétersbourg n’a toujours pas été officialisée par le PSG. Et ça commence doucement à agacer Thomas Tuchel. « Nous attendons le joueur, tout le monde m’a dit “c’est fait”, mais il n’est pas là, a commenté l’Allemand sur Canal + après le match face à Rennes, dimanche. On est le 27 [hier], et je suis inquiet. On manque de temps, on attend Leandro depuis quelques jours et il n’est pas là. Je l’ai cherché dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kiné, avec les gardiens, mais il n’est pas là. »