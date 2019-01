Au moins une bonne nouvelle pour le PSG en ces temps d’angoisse après la rechute de Neymar au niveau du pied droit. Selon l’Equipe, l'état-major parisien a réussi à conclure l'arrivée Leandro Paredes. Le club parisien et les dirigeants du club russe du Zénit Saint-Pétersbourg sont tombés d’accord ce jeudi sur une indemnité de transfert de 47 millions d’euros, malgré la pression financière du fair-play financier. Le milieu de terrain de 24 ans doit signer un contrat de 4 ans et demi. Il vient renforcer un secteur pour le moins dépeuplé après la mise au placard de Rabiot et la blessure de Verratti. Paredes a trois semaines pour se fondre dans le collectif parisien avant le choc face à Manchester United en Ligue des champions.

Le Paris-SG s'est mis d'accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour le transfert du milieu de terrain argentin Leandro Paredes : https://t.co/Ci5qZGoXtV pic.twitter.com/sCWNvFBy5M — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 24, 2019

J.L.