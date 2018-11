Ca commence bien: A peine parti, Armel Le Cléac'h va déjà devoir s'arrêter pour régler un petit problème technique

L’un des grands favoris de la 11e Route du Rhum, Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX), va devoir faire « un rapide arrêt » dimanche au large de Roscoff (Finistère) pour une réparation technique, quelques heures après avoir pris le départ à Saint-Malo.

Armel et le Maxi s’apprêtent à faire un rapide arrêt à la pointe Bretagne pr assurer une réparation mineure sur le système d’énergie du bord. Le skipper, le routeur et l’équipe technique sont en train de sélectionner le port qui leur permettra de revenir dans la course rapidement