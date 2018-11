AUDIO. «Minute Papillon!»: Le vrai «Mario» est mort, le «NaNoWriMo» lancé et Route du Rhum

FLASH « 20 Minutes » vous propose un récap' de l’info dans son flash, tous les jours de la semaine à 12h20 et 18h20…

Produit à l'effigie du personnage de Nintendo Super Mario, dans un magasin à Tokyo au Japon le 31 janvier 2018 — Shizuo Kambayashi/AP/SIPA

Les titres du flash :

- Environ dix milliards d’euros, c’est le montant d’accords signés entre des entreprises françaises et vietnamiennes aujourd’hui, calcule Challenges.

- Aujourd’hui c’est la « Journée internationale contre l’impunité pour les crimes contre les journalistes ». Un chiffre diffusé par l’Unesco : plus de mille journalistes assassinés depuis 2006 pour avoir voulu couvrir des évènements et informer le public.

- Mario Segale est mort samedi à l’âge de 84 ans, rapporte Kotaku. Ce promoteur immobilier a donné son prénom au personnage Super Mario de Nintendo.

- Le « NaNoWriMo », pour « National Novel Writing Month », projet d’écriture créative sur un mois, a été lancé hier.

- 123 skippeurs dimanche au départ de la Route du Rhum. 20 Minutes a parlé avec Thomas Coville. Le marin breton évoque sa préparation avant la course : « Quand je fais de la musculation, par exemple, mon préparateur me fait faire du calcul mental afin d’élever mon niveau de concentration, et être dans une exigence qui n’est pas que physique (…)». Une interview à retrouver ici.

