QUIZ. Etes-vous incollables sur la Route du Rhum ?

Le top départ de la mythique course transatlantique est donné ce dimanche...

A l’abordage ! C’est le grand jour pour les 123 skippers engagés pour la 11e édition de la Route du Rhum. Après dix jours de festivités à Saint-Malo, le départ de la course transatlantique en solitaire sera donné ce dimanche à 14h. Les bateaux les plus rapides mettront environ une semaine pour traverser l’océan et rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

La (très) grande, et belle famille de la #RDR2018 réunie ce soir au coeur de @VilleSaintMalo, pour la présentation officielle des 123 skippers au public, venu nombreux malgré le froid ! pic.twitter.com/msJhtvNd2Y — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) October 27, 2018

Il y a quatre ans, c’est Loïck Peyron qui avait remporté l’épreuve dans la catégorie reine, la classe Ultime, à bord de Maxi Solo Banque Populaire VII. A l’occasion du départ, 20 Minutes teste vos connaissances de vieux loup de mer sur cette course légendaire.

Jérôme Gicquel