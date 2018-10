Ligue des champions: Génies! L'Inter a trouvé l'astuce pour contrer les coups francs à ras de terre

Le joueur de l'Inter Milan Brozovic a trouvé la parade contre les coups francs tirés à ras de terre. — Reuters

Ah, le coup franc sous le mur… Popularisé par Rivaldo dans les années 90, il est revenu à la mode ces dernières années, avec Ronaldinho et Pirlo notamment. Le principe est simple : se rendant compte que le mur saute à chaque fois, ces tireurs d’élite se sont mis à taper fort à ras de terre, tout droit, rendant impossible l’intervention du gardien.

Au Barça, Messi l’utilise régulièrement, Suarez prenant le relais quand l’Argentin n’est pas là. Mais ce petit jeu est passé au stade supérieur, mercredi soir lors de la rencontre de Ligue des champions entre les Catalans et l’Inter Milan (2-0). Ayant apparemment bien étudié la manière de tirer de leurs adversaires, les Italiens ont mis au point une technique pour la contrecarrer.

En plus du mur habituel, ils ont placé un homme, en l’occurrence Marcelo Brozovic, un peu en retrait, sur le côté. Au moment où Suarez s’est élancé, le mur a sauté, mais le Croate s’est étalé de tout son long pour couvrir l’espace en dessous. Cela s’est avéré super efficace. La frappe de Suarez était bien à ras de terre, et prenait la direction du but.

La technique de la merguez sur le coup franc de Suarez, Brozovic se jette au sol pour empêcher le ballon de passer sous le mur ! Magique pic.twitter.com/8BDALwgqWz — Thomas Ferro Villechaize (@TomVillechaize) October 24, 2018

On vous montrerait bien la vidéo pour illustrer tout ça, mais on n’a pas le droit (mais vous pouvez cliquer par ici au hasard, on ne sait jamais). En tout cas, la technique pourrait vite se répandre dans les prochaines semaines. Courez déposer le brevet les gars.