Ligue des champions: Lloris expulsé sur une sortie kamikaze, Griezmann fessé... Sale soirée pour les cadres des Bleus

Hugo Lloris a été expulsé pour une sortie non maîtrisée lors de PSV Eindhoven-Tottenham en Ligue des champions, le 24 octobre 2018. — Peter Dejong/AP/SIPA

Excellent avec l'équipe de France, Hugo Lloris a plus de mal sous les couleurs de Tottenham, cette saison. En tout cas en Ligue des champions. Après sa sortie hasardeuse en début de match contre le Barça lors de la 2e journée, le capitaine des Bleus s’est rendu coupable d’une sortie kamikaze, les deux pieds en avant, sur un attaquant du PSV Eindhoven, mercredi soir. Alors que les Anglais menaient 2-1 à un peu plus de 10 minutes de la fin, l’expulsion de leur gardien leur a coûté la victoire, Luuk de Jong égalisant à la 87e.

« Y avait-il carton rouge ? Je pense que non, mais on ne peut pas blâmer l’arbitre », a réagi son coach, Mauricio Pochettino, après la rencontre. On ne peut pas, non. On adore Hugo mais tacler un adversaire les deux pieds décollés alors qu’il n’a plus le ballon, c’est bel et bien rouge.

Antoine Griezmann a coulé à Dortmund

Un autre cadre des Bleus a vécu une soirée très compliquée. Avec ses partenaires champions du monde Thomas Lemar et Lucas Hernandez, Antoine Griezmann a coulé à Dortmund. Les Allemands ont donné la leçon, et la fessée (4-0). Grizou n’a rien eu à se mettre sous la dent, à part une frappe dans le petit filet dans les dernières minutes.

Diego Simeone, qui n’avait jamais perdu sur un tel score en Europe depuis qu’il a pris les rênes du club en 2011, a rendu un hommage très appuyé à ses adversaires : « Le Borussia a été supérieur, c’est une très belle équipe, a-t-il dit. Ils ne jouent pas la possession de balle inutile, ils jouent verticalement, rapidement, c’est beau à voir. Il faut les féliciter, ils sont sur une très bonne voie. »