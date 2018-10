FC Bruges-Monaco: «On ne va pas s'emballer parce qu'on a pris un point à l'extérieur» relativise Thierry Henry

Thierry Henry a découvert la Ligue des champions en tant qu'entraîneur — Thomas SAMSON / AFP

Tenu en échec mercredi à Bruges, Monaco se contente de ce point.

Après cinq défaites d’affilée, le club de la Principauté retrouve un peu d’espoir.

Mais le chemin de la reconstruction est encore long.

A Monaco, en ce moment, on prend tout ce qui est bon à prendre en termes de confiance. Avant-dernier de Ligue 1 et dernier de son groupe de Ligue des champions avec un point pris en trois matchs, l’ASM galère depuis le début de saison. Mais le point pris mercredi à Bruges (1-1), après une série de cinq défaites d’affilée toutes compétitions confondues, a redonné un peu le sourire à une équipe en panne de confiance.

« C’était un match difficile surtout en deuxième mi-temps mais j’ai aimé l’intensité et l’équilibre de l’équipe. Maintenant il faut prendre un peu plus de confiance mais ce n’est pas toujours évident quand tu sors de beaucoup de matchs sans avoir gagné », reconnaît Thierry Henry qui a vécu son premier match en Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

« On a eu une bonne attitude. C’est un bon point »

Dominé dans les grandes largeurs en deuxième période, Monaco s’en sort donc plutôt bien avec ce match nul. Et certains commencent même à y voir des signes encourageants. « On a eu une bonne attitude. C’est un bon point », assure le défenseur Kamil Glik.

« On a bien joué en première mi-temps où on a fait tout ce que voulait le coach. Et en deuxième mi-temps, on a bien défendu. Le coach nous a dit à la fin du match qu’il était très content de l’état d’esprit affiché par l’équipe. C’est un bon match nul mais maintenant, il faudra gagner impérativement samedi en championnat contre Dijon », lâche le capitaine Andrea Raggi.

« Petit à petit, on essaie de reconstruire quelque chose »

Malmenés mais restés solidaires dans la tempête belge, les Monégasques ont donc retrouvé un peu d’espoir au milieu du marasme. « Ce n’est qu’un match nul mais au vu de la prestation de l’ensemble du groupe, on est content », confirme Djibril Sidibé.

Même si Thierry Henry ne s’en contente pas. « On ne va pas s’emballer parce qu’on a pris un point à l’extérieur. Mais petit à petit, on essaie de reconstruire quelque chose. J’essaie de positiver » explique le coach monégasque. Et dans un contexte aussi compliqué, même un simple match nul peut servir de base pour une lente reconstruction.