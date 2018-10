Bruges-Monaco: Toujours convalescent, Monaco a été tenu en échec en Belgique (1-1)

Monaco a fait match nul (1-1) à Bruges en Ligue des champions.

Le club de la Principauté n’a plus gagné depuis dix matchs.

Les débuts de Thierry Henry sur le banc sont compliqués.

La première victoire attendra encore. Tenu en échec à Bruges (1-1) avec Monaco pour sa première en Ligue des champions en tant qu’entraîneur, Thierry Henry connaît des débuts difficiles dans le métier. Après la défaite de samedi à Strasbourg, une avant-dernière place en Ligue 1 et un seul point pris en trois matchs de Ligue des champions, le début de saison de Monaco est plus que très compliqué. Et encore, nettement dominé par Bruges, les Monégasques ont évité le pire ce mercredi en Belgique. Le travail qui attend Henry est immense pour redresser une équipe qui a une nouvelle fois confirmé ses difficultés face au troisième du championnat belge.

La poisse n’a pas quitté Thierry Henry.

Après un premier match de Ligue 1 cauchemardesque samedi à Strasbourg (2-1) marquée par la blessure de Falcao, la bourde de Sy aligné dans les buts, et l’expulsion de Grandsir, le premier match en Ligue des champions du nouveau coach monégasque s’est poursuivi sur les mêmes bases. Alors qu’il pensait Diego Benaglio rétabli de sa blessure à la cuisse, Henry a dû finalement se passer du titulaire du poste depuis le début de saison.

Pour le remplacer, il a misé sur Loïc Badiashile, formé au club et numéro 4 dans la hiérarchie des portiers de l’ASM. Jamais titulaire, entré en jeu à deux reprises avec les pros en 2017, le joueur de 20 ans a fait ses vrais grands débuts en Ligue des champions. Et ça ne s’est pas trop bien passé pour lui. Trop court sur l’égalisation de Wesley (39e), Badiashile a fait une erreur d’appréciation lourde de conséquences. Et comme si la coupe n’était pas assez pleine comme ça, Henry a dû vite sortir Jovetic, touché à la cuisse dès la 10e minute et remplacé dans la foulée par Diop.

Monaco s’est bien fait bouger

Au vu de la copie rendue par les Monégasques en Belgique, on comprend mieux pourquoi le club, 19e de Ligue 1, peine en ce début de saison. Après une bonne entame de match récompensée par le joli but de Moussa Sylla (32e), l’ASM, alignée en 3-4-3, aurait pu doubler la mise par le jeune attaquant de 18 ans. Mais la frappe du jeune joueur, qui avait réussi à éliminer Letica, le gardien belge, était un poil trop croisée (38e). Le tournant du match car trente secondes après cette énorme occasion, Bruges a égalisé grâce à Walter. Le début des emmerdes pour l’ASM qui va subir la domination des Belges jusqu’à la fin du match et un incroyable raté d’Openda qui aurait dû offrir la victoire à Bruges.

Avec un seul point pris en trois matchs, il faudra désormais un improbable miracle pour voir l’ASM se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le seul espoir européen des Monégasques passera par une éventuelle qualification en Ligue Europa. Mais pour cela, il faudra finir troisième du groupe et donc s’imposer à domicile le 6 novembre prochain face au FC Bruges. Et très franchement, c’est loin d’être gagné pour une équipe qui reste sur une série de dix matchs d’affilée sans victoire.

Francois Launay